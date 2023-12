La FIGC prende posizione con un comunicato ufficiale sulla Superlega in merito alla sentenza della Corte di Giustizia europea

Attraverso un comunicato ufficiale pubblicato sul proprio sito, la FIGC si oppone alla sentenza della Corte di Giustizia europea sulla Superlega.

LA NOTA – «A seguito della sentenza della Corte dell’Unione Europea sul cosiddetto caso Superlega, la Federazione Italiana Giuoco Calcio, riconoscendosi pienamente negli organismi sovraordinati della UEFA e della FIFA, ribadisce la sua convinta azione a tutela dei campionati nazionali, per la difesa del più ampio e generale principio del merito sportivo e del rispetto dei calendari internazionali. Per queste motivazioni, in ossequio alle leggi nazionali e ai regolamenti internazionali, la FIGC ritiene che la Superlega non sia un progetto compatibile con queste condizioni e agirà sempre, in tutte le sedi, perseguendo gli interessi generali del calcio italiano».

