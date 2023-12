I bianconeri si starebbero fiondando sull’obiettivo dei rivali nella corsa al titolo di campioni d’Italia; chi la spunterà?

L’Inter da mesi monitora la situazione di Tiago Djaló, difensore del Lille che non rinnoverà il contratto in scadenza a giugno. I nerazzurri lo cercarono anche mesi fa quando sembrava che Skriniar potesse partire in anticipo rispetto alla scadenza del suo contratto.

Il profilo

Il portoghese è un difensore centrale che è stato per 6 mesi nella Primavera del Milan prima di essere ceduto ai francesi nell’operazione che ha portato Leao in rossonero. Adesso è fuori da marzo la rottura del legamento crociato del ginocchio: clinicamente è guarito ma la sua situazione contrattuale non ne rende facile l’utilizzo. Anticipare il colpo a gennaio quindi potrebbe essere un rischio per quel che riguarda le sue condizioni fisiche mentre aspettare giugno favorirebbe sicuramente la concorrenza di squadre più ricche.

As Roma 04/12/2015 – campionato di calcio serie A / Lazio-Juventus / foto Antonello Sammarco/Image Sport

nella foto: Massimiliano Allegri

La mossa

La Gazzetta dello Sport sostiene che la Juventus abbia parlato con l’entourage del giocatore per cercare di convincerlo; i bianconeri potrebbero offrire ai francesi 2-3 milioni di euro più bonus. I rapporti tra club sono buoni visto che anche Timothy Weah viene dal Lille: i francesi tra l’altro potrebbero anche accettare pur di non perderlo a zero euro a giugno. Secondo la rosea l’Inter è ancora in pole ma Marotta e Ausilio preferirebbero sostituire Cuadrado con Buchanan piuttosto che anticipare l’arrivo del portoghese con cui parrebbe esserci l’accordo per giugno.

L’articolo Attenta Inter: la Juve tenta l’anticipo per Tiago Djaló proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG