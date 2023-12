La richiesta presentata dalla Uefa alla Corte di Giustizia Europea dopo la sentenza per il caso Superlega. I dettagli

Il TheTimes ha diffuso la lettera inviata dalla Uefa alla Corte UE con la richiesta di modificare il comunicato stampa sulla storica sentenza sulla Superlega (competizione dove l’Inter si è già espressa) contro il monopolio Uefa e Fifa, ritenuto troppo appetibile per la stampa.

RICHIESTA – «Anche se sappiamo che i comunicati stampa non vincolano la Corte, essi sono il punto focale dell’attenzione dei media in casi di alto profilo con un inevitabile impatto, tra gli altri, sulla percezione e sulla reputazione della Uefa, data l’estrema gravità della questione. I comunicati, infatti, restano anche sul sito web del tribunale a lungo termine. In un caso di alto profilo come questo attirano molta attenzione (come è in effetti il loro scopo) e influenzano il modo in cui viene percepito il caso. Chiediamo, quindi “di garantire che il comunicato stampa venga modificato per riflettere accuratamente la sentenza della corte».

L’articolo Superlega, braccio di ferro tra la corte UE e Ceferin proviene da Inter News 24.

