Il tecnico del Napoli Walter Mazzarri si è espresso in conferenza stampa citando ancora la partita disputata contro l’Inter

L’allenatore del Napoli Mazzarri ha rilasciato delle dichiarazioni, tornando anche sulla sfida persa contro l’Inter:

«Mi conoscete, mi sento di Napoli, sono tornato per dare una mano. Le partite che ho fatto sapevo di doverlo fare, vedendo come sono andate mi brucia non aver raccattato alcuni punti. Potevano esserci almeno due punti per noi e due punti in meno alle rivali e li avremmo meritati per come si sono sviluppate».

L’articolo Mazzarri ritorna sulla sfida con l’Inter: «Meritavamo noi» proviene da Inter News 24.

