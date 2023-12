Superlega, RETROSCENA sul Milan: possibile maxi-multa da 300 milioni! Svelato il motivo legato alla nuova competizione europea

Retroscena sulla Superlega svelato dal quotidiano spagnolo Sport. Real Madrid e Barcellona, unici due club rimasti a bordo del progetto, vedranno riconosciuta la loro fedeltà con un premio che può arrivare fino a un miliardo di euro, sempre che la competizione europea riesca effettivamente a partire.

Alle società che hanno poi abbandonato il progetto invece, tra cui il Milan insieme ad Atletico Madrid, Juventus e i sei club di Premier League, potrebbe arrivare una maxi-multa da 300 milioni di euro in caso di mancata partecipazione. Esente l’Inter da questo discorso, dato che i nerazzurri non avevano completato interamente l’iter per far parte del progetto Super League.

The post Superlega, RETROSCENA sul Milan: possibile maxi-multa da 300 milioni! Svelato il motivo appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG