Superlega, subito le NUOVE adesioni: ci sono anche squadre italiane! Tutti i dettagli legati alla nascita della competizione

Secondo quanto riportato dal Mundo Deportivo e AS, ci sarebbero delle nuove adesioni significative al progetto Superlega. Nelle ultime ore vari club come PSV, Feyenoord, Benfica, Porto, Stella Rossa, Anderlecht, Marsiglia dell’ex rossonero Gattuso, Lione e qualche squadra italiana avrebbero infatti deciso di entrare a far parte del nuovo progetto.

Questo club vedono infatti la Superlega come un’enorme opportunità per lasciarsi alle spalle i propri problemi finanziari e rilanciarsi.

