Wojciech Szczesny, portiere della Juventus, ha parlato attraverso il canale Youtube della Vecchia Signora rispondendo alle domande di giovani tifosi bianconeri.

IL TUO SEGRETO – «Non posso immaginare di giocare per una squadra che non lotta per gli obiettivi più importanti. Qui alla Juve ogni anno si parte per vincere dei trofei e questo mi stimola a rimanere sempre concentrato. Ogni tanto non riesco perché sbagliamo tutti, ma ci provo sempre».

PETTINATURA – «Giocavo con Arteta, lui riusciva a colpire di testa con i capelli così e non si muoveva niente. Gli ho chiesto: cosa metti? Niente, ma sembravano un sasso. Alla Roma ho fatto crescere i capelli, c’era Spalletti e mi chiede: perché ogni volta sistemi i capelli? Gli ho detto: mister mi cadono davanti non vedo niente e lui mi ha detto di tagliarmi i capelli. Ora sono sempre belli ordinati».

