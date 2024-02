Szczesny, portiere della Juventus, ha parlato di Hakan Calhanoglu a pochi giorni di distanza dal big match contro l’Inter

Wojciech Szczesny, portiere della Juventus, ha parlato di Calhanoglu – centrocampista dell’Inter – ai microfoni di TNT Sports.

LE PAROLE – «Calhanoglu è il più forte, non c’è nemmeno tanto bisogno di studiarlo, perché è uno di quei rigoristi che quando tira bene come sa tirare, puoi studiarlo quanto vuoi, ma… Soprattutto quel rigore chiuso, fortissimo, quando tira bene non c’è possibilità di parare. Comunque sto studiando sia lui che Lautaro, perché quest’ultimo è anche un buon rigorista».

L’articolo Szczesny: «Calhanoglu è il più forte, difficile parare i suoi rigori» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG