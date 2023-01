Il tabellone calciomercato invernale 2023: ecco tutti i trasferimenti in Serie A del mese di gennaio

La Serie A vive come ogni anno nel mese di gennaio la sua finestra invernale di trasferimenti. Tabellone calciomercato invernale 2023: le 20 società del massimo campionato potranno ufficializzare movimenti in entrata e in uscita a partire da lunedì 2 gennaio fino a martedì 31 gennaio 2023. Ecco il riepilogo di tutti i trasferimenti.

LEGENDA TABELLONE CALCIOMERCATO

D = a titolo definitivo

= a titolo definitivo P = in prestito

= in prestito FP = fine prestito

= fine prestito R = riscattato

= riscattato S = svincolato

N.B. I trasferimenti in prestito con obbligo di riscatto sono considerati a titolo definitivo. Non sono considerati nel tabellone i trasferimenti minori per il Settore giovanile.

ATALANTA – Allenatore: Gasperini

Acquisti:

Cessioni:

BOLOGNA – Allenatore: Thiago Motta

Acquisti:

Cessioni:

CREMONESE – Allenatore: Alvini

Acquisti:

Cessioni:

EMPOLI – Allenatore: Zanetti

Acquisti: Caputo (Att, Sampdoria, D)

Cessioni:

FIORENTINA – Allenatore: Italiano

Acquisti:

Cessioni:

INTER – Allenatore: Inzaghi

Acquisti:

Cessioni:

JUVENTUS – Allenatore: Allegri

Acquisti:

Cessioni:

LAZIO – Allenatore: Sarri

Acquisti:

Cessioni: Kamenovic (Dif, Sparta Praga, P)

LECCE – Allenatore: Baroni

Acquisti:

Cessioni:

MILAN – Allenatore: Pioli

Acquisti:

Cessioni:

MONZA – Allenatore: Palladino

Acquisti:

Cessioni:

NAPOLI – Allenatore: Spalletti

Acquisti:

Cessioni:

ROMA – Allenatore: Mourinho

Acquisti: Solbakken (Att, S)

Cessioni:

SALERNITANA – Allenatore: Nicola

Acquisti: Ochoa (Por, S)

Cessioni:

SAMPDORIA – Allenatore: Stankovic

Acquisti:

Cessioni: Caputo (Att, Sampdoria, D)

SASSUOLO – Allenatore: Dionisi

Acquisti:

Cessioni:

SPEZIA – Allenatore: Gotti

Acquisti: Joao Moutinho (Dif, Orlando City, D)

Cessioni: –

TORINO – Allenatore: Juric

Acquisti:

Cessioni:

UDINESE – Allenatore: Sottil

Acquisti: Matheus Martins (Att, Flamengo, D)

Cessioni: Matheus Martins (Att, Watford, P)

VERONA – Allenatore: Zaffaroni

Acquisti:

Cessioni:

