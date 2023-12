Tardelli: «Allegri potrebbe lasciare la Juve con lo scudetto, come suo successore si parla di lui…». Le parole dell’ex bianconero

Marco Tardelli, ex difensore della Juventus, su La Stampa scrive di Raffaele Palladino e Massimiliano Allegri, oggi rivali in Monza-Juve.

Il suo commento: «Palladino si è conquistato subito una grande credibilità e i suoi giocatori si sono messi a disposizione. Ha avuto il coraggio di puntare sui giovani facendo divertire i propri tifosi con un gioco brillante e offensivo, mettendo in difficoltà le grandi squadre. Ha conquistato anche la stampa, mai arrogante sempre attento e pacato nelle risposte. Non giudica mai l’avversario, lo rispetta. Si parla di Palladino come un probabile sostituto di Allegri alla Juventus ed il campionato ci offre la sfida fra il nuovo che avanza ed il leone che non molla, da buon toscano. Allenatori nella filosofia calcistica, il bianconero punta più sul singolo, mentre per Palladino il collettivo è determinante. Caratterialmente molto diversi, ma una cosa in comune ce l’hanno, entrambi sono stati scelti dalla coppia Berlusconi-Galliani. Allegri arrivò al Milan nel 2010 e subito vince lo scudetto e nei tre anni che rimase come allenatore dei rossoneri ha sempre superato i gironi di Champions. Il calcio è veramente strano, Massimiliano potrebbe lasciare la squadra bianconero anche in caso di vittoria dello scudetto, chissà. Ancora ieri John Elkann, con le sue parole, ha elogiato il lavoro di Allegri e lasciato aperta la partita sul futuro».

