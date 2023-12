Fabian Ruiz alla Juve, l’indiscrezione: PSG pronto ad accettare queste condizioni per la cessione dello spagnolo

Come riporta Tuttosport qualora il calciomercato Juve decidesse di intervenire a gennaio per un centrocampista il preferito sarebbe Fabian Ruiz.

Il costo del cartellino dello spagnolo del Paris Saint Germain si aggira intorno ai 25 milioni per un ingaggio lordo di 9 milioni. I francesi sarebbero disposti a lasciar andare via Fabian Ruiz nel caso in cui ci fosse un obbligo di riscatto del prestito qualora i bianconeri si qualificassero per la Champions League. I parigini sono a rischio qualificazione in questa edizione della Champions e poco prima della metà di dicembre sapranno se potranno proseguire il cammino oppure dovranno deviare strada per prendere il sentiero dell’Europa League.

