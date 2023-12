Guido Vaciago, direttore di Tuttosport, scrive della posizione di Massimiliano Allegri alla Juventus.

Il suo commento: «Allegri è così saldo sulla panchina della Juventus che non basterebbe una richiesta di esonero di Papa Francesco per farlo traballare; nessuno dei dirigenti juventini ha proposto o ipotizzato ad Antonio Conte quel futuro in bianconero che Conte sogna e al quale si è reso disponibile, ma senza avere avuto riscontri da parte del club. Da qui a fine stagione restano tantissimi fattori da valutare: il primo è il rinnovo di Allegri, di cui al momento non si parla (e non è detto che se ne parlerà), ma che sarebbe determinante per definire il futuro di Max, poco propenso a rimanere con un solo anno di contratto; il secondo, e più importante, è capire come finirà la stagione della Juventus (in tutti i sensi, non soltanto la posizione in classifica). Elkann ha detto che questo è l’anno zero: significa che tutto viene edificato da capo. E, oltretutto, Cristiano Giuntoli, l’uomo di calcio del nuovo management, è arrivato da appena cinque mesi e sta valutando tutto con grande attenzione. La Juventus è una società che si sta assestando dopo il terremoto dell’anno scorso e lo sta facendo con la serenità che, nel calcio, regalano solo i risultati positivi. Quelli che Massimiliano Allegri sta costruendo e che per milioni di tifosi bianconeri, sarebbe un peccato mettersi a smontare».

