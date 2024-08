L’ex centrocampista Marco Tardelli ha espresso il suo parere sul pareggio dei nerazzurri a Marassi.

Nel mondo del calcio italiano, l’avvio di stagione è sempre un momento di grande attesa e analisi. La prima giornata di campionato ha fornito spunti interessanti meritevoli di approfondimento. Marco Tardelli, figura leggendaria del calcio italiano, attraverso le pagine de La Stampa, offre il suo punto di vista sui principali temi che hanno caratterizzato l’esordio delle squadre nel campionato di Serie A.

La critica

Tardelli non nasconde una certa amarezza verso ciò che il calcio moderno sta diventando. Puntualizza la complicata gestione delle squadre all’inizio del campionato, influenzata da diversi fattori non strettamente legati alle dinamiche di gioco. La sua critica principale si rivolge al mercato dei trasferimenti, ancora aperto nei primi incontri ufficiali della stagione, che secondo lui contribuisce a distogliere l’attenzione e le risorse delle squadre da quello che dovrebbe essere il loro focus principale: il campo. Tardelli stigmatizza il comportamento di alcuni giocatori, che, desiderosi di cambiare aria, arrivano a simulare infortuni compromettendo il rapporto con la propria squadra e con la tifoseria.

Teun Koopmeiners

Cosa manca alla squadra di Inzaghi

Passando ad analizzare le questioni tecniche e tattiche emerse dalla prima giornata, Tardelli si concentra in particolare sull’Inter. La squadra nerazzurra, campione in carica, non ha brillato nel suo debutto stagionale contro un Genoa ben organizzato e determinato. L’ex allenatore dell’Inter riconosce una certa sfortuna nella prestazione dei milanesi ma sottolinea anche una mancanza di determinazione e quella “sana cattiveria” che nelle stagioni precedenti li aveva portati al trionfo dello Scudetto.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG