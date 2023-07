Tardelli: «Vicenda Lukaku? Dominano i soldi» Le parole dell’ex tecnico nerazzurro

Intervistato da Libero, l’ex tecnico dell’Inter e campione del mondo, Marco Tardelli, ha commentato la vicenda Lukaku.

LE PAROLE- «Il Milan è riuscito a mandare via uno come Maldini e siamo qui a chiederci perché Lukaku prima dice di amare l’Inter e poi sparisce? Non mi ha stupito per nulla – ha assicurato -. Non commentiamo l’errore di meravigliarci di queste cose. Oggi il calciatore è nelle mani di un agente che fa il bello e il cattivo tempo. Dominano soltanto i soldi. Non scandalizziamoci, così va il mondo nel 2023»

L’articolo Tardelli: «Vicenda Lukaku? Dominano i soldi» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG