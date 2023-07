Il giornalista Ivan Zazzaroni è stato il primo che ha dichiarato che il belga trattava con Juve in tempi ancora non sospetti.

Ivan Zazzaroni ha commentato le ultime tappe della vicenda Lukaku a Tutti Convocati. “Avevo dato la parola che non avrei dato la notizia fino a quando non avrei avuto elementi in più. Poi ho ricevuto un paio di messaggi dall’Inghilterra e l’ho data. All’Inter qualcuno sapeva della Juve, anche perché lui erano giorni che non rispondeva. Ora c’è da vedere se Lukaku va alla Juventus, dipenderà dalla partenza o meno di Vlahovic. Lukaku ha sempre fatto queste cose nella sua carriera, non ci si deve sorprendere“.

Romelu Lukaku

“Non si deve scoprire oggi che Romelu sia volubile. Il Milan era sicuro al 100%, dichiarato, di prendere Thuram. E invece Thuram giocherà in nerazzurro. Nessuno è vergine tra queste 20 squadre. C’è qualcuno che telefona ai giornali, da me non trova sicuramente sponda. Cuadrado? A me sembra un po’ spompato. Inzaghi vuole giocatori compiuti. Per questo sarei sorpreso su Balogun. Taremi una possibilità. Morata vuole andare alla Roma, ma dipenderà anche dai soldi. Se non dovesse andare a giocare nella Capitale, anche l’Inter potrebbe diventare un’opzione concreta”.

L’articolo Zazzaroni: “Lukaku è volubile e ha sempre fatto queste cose nella sua carriera, all’Inter qualcuno sapeva” proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG