Posticipato di un giorno l’arrivo di Cuadrado all’Inter: l’esterno ex Juve doveva essere questa sera a Milano, ma arriverà domani

Come riportato da Sky Sport, sarebbe soltanto rimandato l’arrivo di Cuadrado a Milano, atteso in serata per le visite mediche con l’Inter.

Il colombiano sarà nel capoluogo lombardo nella giornata di domani, per poi il 19 effettuare le visite mediche prima del passaggio in sede per la firma.

LEGGI ALTRE NOTIZIE SU INTERNEWS24.COM

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG