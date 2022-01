Tare: “Lavoriamo per sbloccare l’indice di liquidità, in campionato…”

Il direttore sportivo della Lazio Igli Tare ha parlato di campo e di mercato a Sky Sport. “Noi più che sugli avversari, facciamo la corsa su noi stessi. Questo è un campionato che ha mille e grosse difficoltà e queste cose ci hanno fatto capire tanto. Per questo dico che per noi è fondamentale non pensare troppo in avanti e vivere la giornata. Tra uno o due mesi vedremo dove ci troveremo in classifica”.

“Stiamo lavorando per sbloccare l’indice di liquidità. Qualche possibilità c’è. Le cose purtroppo cambiano giorno per giorno, a volte in positivo e a volte in negativo. La fiducia c’è. Se riusciamo a fare quello che dobbiamo fare siamo ben contenti di aiutare squadra e allenatore. Sbloccarlo con le cessioni? Più che questo anche attraverso giocatori da mandare in prestito”.