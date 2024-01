I nerazzurri sono vicinissimi ad un doppio colpo a costo zero: nel caso dell’attaccante c’è un indizio che certifica la quasi chiusura dell’affare.

L’Inter da quando in società c’è Beppe Marotta è sempre molto attenta ai giocatori svincolati, come dimostrano i colpi Calhanoglu, Mkhitaryan, Onana e Thuram, solo per citarne alcuni. La dirigenza chiaramente sta lavorando per mettere a segno altri affari a costo zero nei prossimi mesi.

Piotr Zielinski

La mossa

Svanito Tiago Djaló che era stato “prenotato” per giugno ma che è finito alla Juventus già in questo mese di gennaio, l’Inter conta di rifarsi con Mehdi Taremi e Piotr Zielinski. La Gazzetta dello Sport si sbilancia sull’attaccante sostenendo che i nerazzurri hanno reso noto al Porto che stanno trattando con l’iraniano per un trasferimento a costo zero. La rosea precisa che quando ciò avviene in realtà è già stato fatto tutto o quasi; infatti, sempre secondo il sito del quotidiano, le visite mediche potrebbero essere svolte già a marzo durante la prossima pausa delle nazionali. Taremi al momento è impegnato in Coppa d’Asia. L’attaccante dei Dragoni è stato vicinissimo al Milan nell’ultimo giorno di mercato della scorsa sessione estiva: i rossoneri avevano l’accordo col Porto per 15 milioni ma poi l’affare saltò per le richieste dell’entourage del giocatore.

Il centrocampista

Su Zielinski si hanno meno certezze ma per via delle dichiarazioni di De Laurentiis anche in questo caso si ha la sensazione che manchi poco alla chiusura. Siccome però si parla di due squadre dello stesso campionato, l’iter comunicativo sarà molto più lento proprio per non creare tensioni tra le parti.

L’articolo Taremi all’Inter: manca solo la firma, possibili visite mediche a marzo, tempi più lunghi per Zielinski proviene da Notizie Inter.

