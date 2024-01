Calciomercato Fiorentina, Yerry Mina all’addio dopo appena 6 mesi? Il difensore piace in Serie A al Cagliari

La Fiorentina è stata tra le squadre più attive di questo calciomercato, sia in entrata che in uscita. Sotto questo ombrello potrebbe a breve rientrare anche il nome di Yerry Mina: il difensore colombiano non ha convinto nei sei mesi a Firenze e potrebbe già lasciare i viola.

Come riportato dall’esperto di mercato Alfredo Pedullà, su di lui c’è il Cagliari. L’agente del giocatore, Simone Rondanini, sarebbe in città per trovare gli accordi e l’operazione potrebbe chiudersi già nelle prossime ore.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG