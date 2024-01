I nerazzurri arrivano allo contro diretto coi bianconeri col morale alle stelle e con diversi titolari al top.

Prosegue la marcia di avvicinamento all’importantissimo Inter-Juventus di domenica sera: si pensava che i nerazzurri avessero l’impegno più tosto nello scorso turno ma alla fine sono stati i bianconeri a non fare bottino pieno pareggiando in casa con l’Empoli.

Ristabiliti

Inutile nascondere che la SuperCoppa abbia inciso sulle energie di diversi titolari dell’Inter: di certo la vittoria ha aiutato a rispondere meglio mentalmente ma Barella e Calhanoglu hanno sicuramente tratto giovamento da questo turno “di pausa”. I due centrocampisti erano squalificati contemporaneamente e Inzaghi ha scelto di tenere in panchina anche un terzo titolare, Dimarco: il risultato non è cambiato e la sua squadra ha comunque conquistato i 3 punti su un campo difficile.

Federico Dimarco

La probabile

L’Inter domenica scorsa contro la Fiorentina avrebbe dovuto fare i conti con la pressione e invece questa il 4 febbraio sarà tutta sugli uomini di Allegri. Come riporta il Corriere dello Sport Inzaghi ha pochi dubbi di formazione: dovrebbero giocare tutti i migliori, l’unico ballottaggio è quello riguardante Darmian e Dumfries perché l’olandese, segnalato lontano dalla forma migliore, nell’ultima partita ha dato segnali incoraggianti. Barella ha svolto un programma personalizzato per arrivare al big match tirato a lucido; ovviamente si allenerà in gruppo già da questi giorni. Frattesi ed Asllani hanno ben figurato ma e questo non può che far felice Inzaghi; il tecnico quando può cerca di far riposare anche l’unico inamovibile, Lautaro Martinez.

L’articolo Inter felice e… risposata: un solo dubbio per il derby d’Italia proviene da Notizie Inter.

