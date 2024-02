Taremi Inter, CLAMOROSO dalla Turchia: un club piomba sull’attaccante. Intreccio a tinte nerazzurre e affare che potrebbe saltare

L’Inter ha comunicato al Porto di aver avviato i dialoghi per ingaggiare Mehdi Taremi a parametro zero per la prossima stagione. Trattativa intavolata e fumata bianca in arrivo, ma spunta una notizia clamorosa dalla Turchia che potrebbe cambiare ogni scenario!

Secondo il quotidiano A Spor, il Fenerbahce non molla per l’attaccante iraniano e sarebbe pronto ad incontrare l’entourage del calciatore per strapparlo ai nerazzurri. Il club turco considera il centravanti del Porto il profilo ideale per rimpiazzare Edin Dzeko, col bosniaco sulla via d’uscita. Intreccio a tinte nerazzurre che potrebbe complicare i piani del club di Viale della Liberazione.

L’articolo Taremi Inter, CLAMOROSO dalla Turchia: un club piomba sull’attaccante! Intreccio a tinte nerazzurre proviene da Inter News 24.

