Il Real Madrid ha comprato dal Monaco il centrocampista Aurélien Tchoumeni per 80 milioni più 20 di bonus; su di lui c’era anche il PSG.

Aurélien Tchoumeni è ufficialmente un giocatore del Real Madrid, ecco le sue prime dichiarazioni. “C’erano opportunità da parte di altri club, ma quando ho saputo che il Real Madrid era interessato a me non ho esitato. Voglio lasciare un segno nella storia del calcio e il miglior modo per farlo è il Real Madrid, perché è il club più grande del mondo“.

Kylian Mbappe

“Ho sempre sperato in una chiamata del Real Madrid e ho chiesto al mio agente di trovare un accordo. È la decisione migliore per me. Dobbiamo lavorare molto per continuare a vincere titoli per questo club. Ringrazio il presidente, il mio agente e la mia famiglia per essere qui: hala Madrid! Abbiamo parlato con Kylian Mbappé e lui ha deciso di restare al Paris Saint-Germain. Sapeva che me ne sarei andato dal Monaco a fine anno e mi ha chiesto se c’era la possibilità che andassi al PSG. Come ho già detto, la mia prima scelta è sempre stata il Real Madrid. Lo ha capito perfettamente ed è molto felice per me“.

