Il procuratore dell’attaccante Alessio Zerbin, Furio Valcareggi, si augura possa sfondare nel Napoli, club che detiene il suo cartellino.

Furio Valcareggi a Radio Kiss Kiss ribadisce che vede il futuro del suo assistito Alessio Zerbin al Napoli. “Zerbin merita di restare in azzurro. Alessio gioca dove gli viene chiesto. Lui la fascia la percorre tutta perché ha dei polmoni di acciaio ed è pericoloso quando punta la porta. Per certi versi è simile a Lorenzo Insigne“.

“Alessio può fare il quinto, si adatta a tutto. Se viene valutato per quello che è merita di stare nella rosa del Napoli, per Spalletti è meglio avere quanti più esterni possibili. Ci auguriamo che resti in Serie A. Mi sono commosso quando ha esordito in Nazionale, è stata una gioia fortissima. Sono molto legato a lui, lo seguo da sei anni. Si lega con tutti, e in modo particolare con un altro calciatore che tornerà a Napoli: Gianluca Gaetano”.

