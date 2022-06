Il presidente della FIFA Gianni Infantino è sempre aperto alle novità nel mondo del calcio.

Durante l’Annual General Meeting IFAB Gianni Infantino ha preso la parola per indicare come secondo lui migliorare il gioco del calcio. “Finora possiamo dirci molto soddisfatti e i nostri esperti stanno valutando prima di decidere se introdurre il fuorigioco semi-automatico o meno ai Mondiali in Qatar“.

Var

“Altri test che stiamo valutando come IFAB sono quelli relativi al tempo, fondamentalmente il tempo effettivo. Bisogna capire come trovare una soluzione a ciò, credo che non sia accettabile che una partita che deve durare novanta minuti, ne duri in realtà quarantasei, quarantasette o quarantotto. Daremo il via a diverse proposte che verranno quindi prese in considerazione e testate. Ci saranno delle persone scettiche su ciò, ma l’IFAB è aperta a qualsiasi proposta per migliorare il gioco“.

