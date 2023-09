Sassuolo-Juve è in programma oggi, sabato 23 settembre, alle ore 18.00 presso il Mapei Stadium di Reggio Emilia.

La sfida sarà visibile in diretta e in esclusiva sui canali DAZN. La telecronaca su DAZN è affidata a Stefano Borghi, commento tecnico di Massimo Ambrosini. La gara può essere vista sull’app DAZN in streaming e anche su TimVision.

