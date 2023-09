Zazzaroni: «Se Allegri vince lo scudetto con questa Juve fa un miracolo». Il pensiero del giornalista sulla squadra bianconera

Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, scrive così delle presunte velleità da scudetto della Juventus.

Il suo pensiero: «Di positivo la Juve attuale ha la condizione di Chiesa e Vlahovic, l’anno scorso alle prese con problemi di natura fisica. Di meno buono, l’evidente superiorità di Napoli, Inter e Milan. Per vincere lo scudetto, Allegri dovrebbe compiere un autentico miracolo sperando al tempo stesso nel fallimento non di una ma di tutte e tre le big. Chi – non essendo tifoso schierato – considera questa Juve da scudetto, non aspetta altro che Allegri fallisca per rilanciare la litania del tecnico superato e finito. Puro onanismo. Un umanissimo vizio, per di più inutile, visto che – opinione strettamente personale – a giugno Max lascerà la Juve con un anno di anticipo anche per salvaguardare il fegato dei suoi numerosi antipatizzanti. Quanto vale realmente questa squadra Un’ottantina di punti, dunque un terzo o un quarto posto: non la ritengo molto più forte di Lazio, Roma e Atalanta. Certo, se fosse arrivato Lukaku o Berardi, oggi di stretta attualità, avrei fatto altri discorsi. Voglio essere ancora più preciso: se Allegri non finisce tra i primi quattro ha fallito, se arriva quarto o terzo ha fatto il suo; secondo e ha fatto benissimo. Se invece strappa lo scudetto, santo subito. La cerimonia, a Livorno.PS. Che lui punti a vincerle tutte, è scontato».

