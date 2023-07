Gianfranco Teotino ha parlato dell’Inter e della propabile cessione del portiere Andrè Onana: «La questione è interessante»

Ospite nei salotti di Sky Sport, Gianfranco Teotino fa una riflessione sull’Inter e sulla cessione del portiere Andrè Onana, con un commento anche su Yann Sommer:

LE PAROLE– «La questione è interessante. La sua cessione, secondo me, nelle condizioni in cui è l’Inter è inevitabile e anche utile. Nel senso che poi arriva ad altri giocatori. Io ho qualche dubbio su Yann Sommer, non solo per questioni anagrafiche: mi sembra più Samir Handanovic che Onana. Cioè: non è quel giocatore che ti aiuta a far partire l’azione, così come ha fatto Onana per tutta la seconda parte della stagione. Fra i pali Sommer è un grandissimo portiere, fuori meno».

L’articolo Teotino: «Per l’Inter la cessione di Onana è inevitabile. Sommer…» proviene da Inter News 24.

