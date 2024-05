I dirigenti rossoneri sono in altre faccende affaccendati ma il mercato in uscita merita sempre molta attenzione.

Il Milan in questi giorni comunicherà a Pioli la fine anticipata della sua esperienza in rossonero e continuerà a riflettere sulla scelta del nuovo allenatore. I giornali però parlano anche del mercato in uscita anche se si parte dall’assunto che il club non ha bisogno di cedere per fare mercato in entrata.

esultanza gol Theo Hernandez

I progetti del regista

La Gazzetta dello Sport sottolinea che in futuro Ismael Bennacer ha in progetto di andare a giocare in Arabia Saudita, magari quando scadrà il suo contratto in essere con il Milan nel 2027. Non si può però escludere che una grossa offerta per l’algerino arrivi già questa estate e allora toccherà a lui ed alla dirigenza decidere insieme il da farsi. Con Pioli l’ex Empoli era inamovibile, questa stagione non fa testo per il lunghissimo infortunio e per la Coppa d’Africa, cosa succederà con il suo successore? Inevitabile che molto possa dipendere anche dalla scelta appunto del nuovo allenatore.

La volontà del terzino

Stesso discorso che vale anche per Theo Hernandez: il francese interessa non poco al Bayern Monaco che perderà Alphonso Davies. I bavaresi hanno inoltre hanno la disponibilità economica per tentare il giocatore ma anche la società; i rossoneri però partono da una valutazione altissima, si parla di 100 milioni, la stessa di Mike Maignan.

L’articolo Theo Hernandez in bilico, dubbi sul futuro di Bennacer proviene da Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG