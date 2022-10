Theo Hernandez salta anche la Juventus? Le ultime da Milanello sulle condizioni del terzino francese

Come scrive La Gazzetta dello Sport Theo Hernandez ieri a Milanello ha seguito un programma di lavoro personalizzato: lo stiramento dell’adduttore destro lo costringerà a guardare da lontano anche domani e nei prossimi giorni si capirà in quale dei due prossimi big match in fila potrà andare in scena il ritorno.

Succederà a San Siro: forse già sabato con la Juventus, più probabilmente l’11 ottobre, per il ritorno con il Chelsea.

