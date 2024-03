Thiago Motta, allenatore del Bologna, ha parlato nell’immediato pre-partita della gara contro l’Inter: le sue dichiarazioni

Intervenuto a DAZN prima di Bologna-Inter, Thiago Motta ha dichiarato:

PAROLE – «Odgaard inizierà in questa partita, si merita di giocare per come si sta allenando. Tutti si meritano questo momento, devono lavorare tutti allo stesso modo. Bologna come un serpente? A me piace vedere la mia squadra equilibrata in campo, a Bergamo partita complicata nel primo tempo, nel secondo tempo siamo migliorati e abbiamo fatto 2 reti in 5 minuti. Le definizioni fanno bene quando sono positive ma noi continuiamo nello stesso modo».

L’articolo Thiago Motta a DAZN: «Noi come un serpente? Definizione positiva solo in un caso. Ho scelto Odgaard perchè…» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG