L’esterno Mattia Zanotti è al San Gallo in prestito ma è ancora di proprietà dell’Inter.

Mattia Zanotti dopo essere fuoriuscito dal settore giovanile dell’Inter è stato spesso aggregato alla Prima Squadra l’anno scorso arrivando anche ad esordire; ora è al San Gallo in Svizzera e la Gazzetta dello Sport lo ha intervistato. “La stagione qui al San Gallo sta andando molto bene, ho preso questa esperienza come una sfida personale. Andare a vivere da solo in un paese che non conosci, con una lingua che non conosci è complicato. Sono contento della scelta che ho fatto, la sto vivendo con grande entusiasmo”.

Su Dimarco

“Il suo percorso deve essere una fonte di ispirazione per tutti noi giovani. Dalla Svizzera alla Serie B ha fatto tanto gavetta, oggi è protagonista in una delle squadre più forti al mondo. Quello che ha fatto lui ti fa capire che si può arrivare a certi livelli, anche partendo da lontano con tanto lavoro. Sarebbe bello emularlo”.

Su Inzaghi

“La forza del mister è sempre stata quella del fare gruppo: ha saputo mettere insieme dei giocatori fortissimi per renderli tra i migliori al mondo. Questa sua caratteristica ce l’aveva anche nella Lazio e sappiamo tutti i risultati che ha ottenuto. Oggi ha saputo rendere il mondo Inter una famiglia unita”.

Gli insegnamenti

“Ho avuto la fortuna di lavorare con Darmian, Bastoni, Dimarco, Perisic, che sono tutti tra i migliori al mondo e ho cercato di rubare ogni singolo dettaglio. Ho vissuto dei bei momenti, è stato un sogno”.

L’articolo Zanotti: “Al San Gallo sta andando bene, Dimarco ispirazione per i giovani, Inzaghi ha reso l’Inter una famiglia unita” proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG