L’allenatore Pasquale Padalino loda l’incredibile forza della squadra nerazzurra.

Pasquale Padalino a TMW Radio ha parlato di Inter e di Simone Inzaghi. “Ammesso che il discorso Scudetto non sia già chiuso, con 15 punti di vantaggio guadagnati da vera squadra di rango, i nerazzurri non stanno sbagliando un colpo. Conoscete i numeri meglio di me, sta vincendo sempre. Ha un pareggio nelle ultime 15 a Genova. È una squadra che a mio parere ora non ha rivali. Potrebbe essere distratta, ma la rosa è così competitiva e in fiducia che forse nemmeno il pensiero dell’Atletico Madrid può distogliere”.

Lautaro Martinez

Le scelte

“Secondo me la gestione in questo momento può risultare semplice. Vanno dettagliate le condizioni fisiche soggettive di ogni calciatore. Anche non giocasse Lautaro (effettivamente non gioca, ndr), non cambierebbe molto. Lui fa la differenza, ma per Bologna credo che possano andare bene anche gli altri. Nei precedenti i rossoblù hanno sempre messo in difficoltà l’Inter, ma Inzaghi può decidere serenamente. La priorità del riposo è determinata dal gran vantaggio che l’Inter ha sulla Juventus”.

Sull’allenatore nerazzurro

“Inzaghi credo che in questi anni si sia ritagliato uno spazio internazionale importante. Ha condotto una squadra come l’Inter in Finale di Champions. E all’Inter non giochi per partecipare. Se decidessero di non proseguire questo matrimonio, non ci sarebbe nulla di male nel vederlo in una big estera”.

Se la finale di Champions dell’anno scorso si giocasse oggi

“Sono finali e sono sempre dei punti interrogativi. Non darei favorito il City”.

