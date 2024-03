Thiago Motta, allenatore del Bologna, ha commentato il paragone tra Castro e Lautaro in conferenza stampa in vista dell’Atalanta

Thiago Motta ha commentato il paragone tra Castro e Lautaro, capitano dell’Inter autore di una stagione straordinaria, in occasione della conferenza stampa alla vigilia di Atalanta-Bologna.

CASTRO COME LAUTARO – «Ognuno ha la sua caratteristica, è sempre calcio, che sia in Argentina o in Italia, ognuno ha bisogno di adattarsi, spero per lui che possa farlo nel più breve tempo possibile per dimostrare chi è. Ha grande fame, voglia di difendere, di correre, di aiutare, si è inserito bene con il gruppo. Sono contento fino ad oggi. Non faccio paragoni con nessuno, Castro è Castro, spero che dimostri la sua migliore versione di sé stesso. Deve concentrarsi nell’essere la miglior versione di sé stesso».

L’articolo Thiago Motta: «Castro come Lautaro? Non voglio fare paragoni» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG