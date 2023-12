Nonostante la netta sconfitta del suo Bologna contro l’Udinese per 3-0, il tecnico Thiago Motta ha fatto i complimenti agli avversari

Signori si nasce, e Thiago Motta lo nacque. A margine della sconfitta contro l’Udinese, l’ex nerazzurro commenta così a DAZN.

PARTITA – «Ci tenevo a fare i complimento all’Udinese per quello che hanno dimostrato. Dobbiamo digerire la sconfitta. Ho solo da ringraziare i miei ragazzi per questo 2023. Ora passeremo l’anno con le famiglie, ma penso già alla prossima sfida. Zirkzee? Parliamo di un giocatore che deve ancora fare uno step, così come tutti noi. Abbiamo sempre un’idea nell’affrontare la partita e dobbiamo cercare di portarla fino in fondo.

Sono cose che possiamo migliorare, ma sono convinto che i ragazzi miglioreranno giorno dopo giorno. Il 2024? Devo solo fare e ringraziare i nostri tifosi che ancora una volta sono venuti a guardare i miei ragazzi, che continuo a ringraziare. Ora testa al prossimo anno e al Genoa»

L’articolo Thiago Motta con umiltà: «Faccio i miei complimenti all’Udinese. Ora digeriamo la sconfitta» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG