Dopo la vittoria conquistata con la Roma nella 18^ di campionato, Rabiot e la Juve inseguono lo scudetto sulla scia dell’Inter

Adrien Rabiot parla così a DAZN dello scudetto e della vittoria della Juve arrivata nel big match della 18^ giornata di Serie A contro la Roma.

SCUDETTO – «Certo, ci crediamo ancora di più stasera e per i prossimi mesi. È un obiettivo per me e per la squadra. Ma la strada è ancora lunga».

VITTORIA – «Era importante per noi, abbiamo visto la partita dell’Inter e potevamo accorciare. Continuiamo così, pensando a vincere e a giocare con questo spirito».

LE DICHIARAZIONI COMPLETE DI RABIOT

L’articolo Scudetto, Rabiot non demorde: «Ora ci crediamo ancora di più» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG