Le parole di Thiago Motta in conferenza stampa al Meazza dopo il pareggio contro l’Inter di Simone Inzaghi

Il tecnico del Bologna Thiago Motta ha analizzato il pareggio di San Siro contro l‘Inter in conferenza stampa:

PARTITA – «Stiamo facendo un buon lavoro, tutti insieme. Abbiamo bisogno di tutti, abbiamo bisogno dei ragazzi: sono loro i protagonisti, sono loro che vanno in campo, che mettono in pratica il lavoro che fanno. Abbiamo uno staff enorme, ognuno dà il suo contributo: l’obiettivo è migliorare sempre, il nostro grande obiettivo è sfidare noi stessi in ogni allenamento. Pensare a cosa possiamo fare, cosa possiamo migliorare rispetto alla partita precedente: dobbiamo avere questa esigenza del lavoro e del gioco. Abbiamo bisogno anche del risultato, oggi abbiamo avuto tutto, sia a livello di organizzazione difensiva che di attacco. Nel primo tempo potevamo fare anche meglio ma tutto sommato abbiamo fatto bene. E poi anche sul 2-2 abbiamo lavorato bene, i ragazzi hanno combattuto fino alla fine per mantenere questo risultato così importante per noi. Questo mi rende orgoglioso».

RIGORE – «Da come stava oggi la squadra arbitrale, non avevo dubbi. Hanno aspettato, hanno gestito con serenità: quando le decisioni sono prese così, si capisce subito. Hanno lasciato giocare, preso decisioni serene, limitato il gioco pericoloso e le simulazioni: oggi si è visto. Sono stati molto sereni, tranquilli e hanno fatto benissimo il loro lavoro».

ZIRKZEE – «La chiave nel calcio non esiste mai. Il momento di Joshua è fantastico, ma non perché decido io dove lui debba giocare: ha caratteristiche, sia fischi che tecniche, giocando da attaccante, per le quali sa tornare, sa giocare con gli altri, sa combinare, sa finire l’azione e oggi l’ha fatto in maniera fantastica. Mi ricordo un cross su cui poteva segnare, ha fatto una fase difensiva fantastica e ha finito coi crampi».

«Da quando è entrato ha dimostrato personalità in diversi modi, però l’importante è trasmettere questa fiducia ai compagni, alla squadra. Lui parla poco, lo fa con le azioni e con i comportamenti. Riesce a trasmettere a tutta la squadra una convinzione e una fiducia nel gioco in entrambe le fasi. È un ragazzo che non ha paura di andare in anticipo, che quando c’è la profondità va con tranquillità enorme, è un ragazzo che fa giocare meglio la nostra squadra e riesce a trasmettere tutto questo agli altri. Siamo contentissimi di averlo in gruppo, adesso partirà in nazionale e ci auguriamo che vada tutto bene, che ne approfitti e quando torni continui a lavorare così. Sta lavorando molto bene».

L’articolo Thiago Motta in conferenza: «Orgoglioso, abbiamo fatto benissimo» proviene da Inter News 24.

