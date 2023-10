L’esterno mancino dell’Inter Carlos Augusto ha parlato a Inter TV dopo il pareggio del Meazza contro il Bologna di Motta

Carlos Augusto ha parlato a Inter TV dopo il 2-2 tra Inter e Bologna:

«Sono contento della prestazione, ma l’importante è la vittoria che è mancata. Stanchezza Non credo. Con partite ogni tre giorni dobbiamo avere la testa per fare tutte le partite al massimo, purtroppo non siamo riusciti a vincere. La sosta Dobbiamo staccare la testa un po’ questi giorni, poi tornare con tutto. Sappiamo che dopo la sosta abbiamo di nuovo un calendario difficile, l’importante dopo questa sosta è staccare di testa e tornare a fare i risultati».

L’articolo Carlos Augusto a Inter TV: «Non è colpa della stanchezza» proviene da Inter News 24.

