Thiago Motta è stato premiato al Gran Galà dello Sport di Castiglion Fiorentino ed ha parlato di questa stagione non solo del suo Bologna. “Se Inter è prima per demerito delle altre? Non penso ci siano demeriti di altri, perché l’Inter viene da una stagione chiusa alla grande, giocando così contro il Manchester City che oggi è considerata la squadra più forte al mondo“.

“Ho sempre pensato che la squadra nerazzurra fosse la favorita, anche se oggi è facile dirlo. Anche noi abbiamo potuto giocare in Coppa Italia contro di loro e fare una grandissima prestazione, peccato che siamo usciti subito dopo contro la Fiorentina. Ma ho visto da vicino quanto è difficile affrontare una squadra così forte, complimenti a Inzaghi che sta facendo un grandissimo lavoro“. Inter e Bologna si sono sfidate 3 volte in questa stagione ed i nerazzurri hanno trionfato solo nell’ultimo incrocio: al Dall’Ara il 9 marzo finì 1-0 per la squadra di Inzaghi. I rossoblù hanno pareggiato 2-2 a San Siro in campionato e vinto 2-1 sempre a San Siro in Coppa Italia dopo i tempi supplementari.

Il suo futuro

“Mi sento molto bene oggi e non penso davvero al mio futuro, perché stiamo vivendo un momento così bello che voglio godermelo. Quando arriverà il futuro ci penserò“.

