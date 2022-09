Thiago Silva, ex difensore del Milan attualmente al Chelsea, ha parlato del suo futuro del rapporto con Ibrahimovic

Intervistato dai canali ufficiali del Chelsea nel giorno del suo 38° compleanno, Thiago Silva ha svelato:

«E’ molto importante per me giocare a questo livello a quest’età, ma non è semplice. Soprattutto in Premier League. L’intensità è alta dal primo all’ultimo minuto, quindi devi essere sempre pronto. Ho 38 anni ma credo di poter aiutare questa squadra il più possibile. Ci sono tante cose in più che aiutano e oggi i calciatori sono più professionali. I giocatori ormai sono come atleti, anche l’aspetto mentale è molto importante. Parlo spesso con Zlatan e recentemente ancora di più dato che giocheremo contro il Milan in Champions League. Il mio obiettivo è di giocare fino a 40 anni, ma non so se lo farò a questi livelli e in questa competizione. Dipenderà da questa stagione e vedremo cosa succederà ai Mondiali. Dipenderà anche dal prolungamento di contratto, ma il mio obiettivo è di giocare fino a 40 anni».

The post Thiago Silva rivela: «Parlo spesso con Ibrahimovic, ho un obiettivo chiaro» appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG