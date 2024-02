Thuram ha lasciato alcune dichiarazioni nel canale ufficiale del club alla vigilia della sfida contro l’Atletico

Thuram ha commentato la prossima sfida di Champions League dell’Inter contro l’Atletico Madrid.

SFIDA CON L’ATLETICO – «Si prepara come una partita di campionato, vogliamo vincere e far bene, dobbiamo essere concentrati dal 1′. Si prepara come le altre».

GRIEZMANN – «È tra i migliori al mondo, i giocatori così si fermano da squadra. Servono undici compagni in campo per aiutare a far vincere l’Inter».

INTEGRAZIONE VELOCE – «Il segreto sono i compagni, devo ringraziarli per avermi accolto così bene nella squadra».

