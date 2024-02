Marcus Thuram ha commentato a caldo la vittoria nel derby d’Italia contro la Juve: le dichiarazioni dell’attaccante

Ai microfoni di Inter Tv, parla così Marcus Thuram dopo la vittoria dell’Inter nel derby d’Italia con la Juve.

PARTITA- «Conosciamo la Juventus sappiamo come gioca, abbiamo fatto una partita seria per vincere. I tifosi ci aiutano molto e li ringrazio per stasera. Tanto lavoro di squadra e siamo contenti per i tre punti. Mio padre? Sarà molto felice ma troverà qualcosa da dirmi che non va»

L’articolo Thuram a Inter Tv: «Per la vittoria con la Juve devo dire grazie a…» poi la battuta su papà Lilian proviene da Inter News 24.

