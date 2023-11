Il ds dell’Inter Piero Ausilio ha rivelato i dettagli della trattativa che ha permesso a Marcus Thuram di approdare in nerazzurro

Nel corso dell’intervista a Radio Serie A, Piero Ausilio ha anche parlato di Marcus Thuram e del primo incontro avuto con il neo attaccante dell’Inter.

THURAM- «Dopo la cessione di Lukaku al Chelsea. Non sapeva neanche di essere una prima punta. Venne preso Dzeko a 0 dalla Roma, ma ci mancava il secondo attaccante per completare il reparto con Lautaro. Era il prescelto, ma si infortunò: avevo già parlato con lui e il papà, la negoziazione andava avanti spedita anche grazie a Mino Raiola, che approfitto per ricordare. Avevamo quasi definito tutto, ma la domenica precedente l’incontro definitivo si fece male al ginocchio e dovemmo cambiare obiettivo. Quegli incontri furono la base. Fui il primo a dire a Lilian che suo figlio poteva diventare attaccante centrale, me lo ha ricordato l’altro giorno. Il nostro progetto era finalizzato e mirato su di lui, il vantaggio ce lo siamo presi»

