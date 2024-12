Thuram e l’Inter: resterà o partirà? L’intreccio tra clausole, offerte e un futuro tutto da scrivere

Il figlio d’arte nell’intervista uscita stamane dichiara tutto il suo attaccamento per il club nerazzurro ma la sua permanenza in futuro non è scontata.

In un mondo calcistico sempre più dinamico, dove gli affari e le strategie di mercato si intrecciano con le prestazioni in campo, Marcus Thuram si è imposto come uno dei nomi più caldi del momento.

L’attaccante francese, con una prima parte di stagione da protagonista all’Inter, ha attirato l’attenzione di club di primo piano, innescando rumors e possibili scenari futuri che tengono in sospeso tifosi e addetti ai lavori.

Percorso brillante

Tra le sorprese più piacevoli della stagione per i nerazzurri, Marcus Thuram ha dimostrato di essere un’aggiunta preziosa all’attacco dell’Inter, siglando 13 gol e diventando una delle armi in più a disposizione di Simone Inzaghi. La sua capacità di incantare il pubblico e di essere decisivo nelle partite ha suscitato l’interesse di vari club, tra cui voci insistenti su un possibile trasferimento al Paris Saint-Germain.

La situazione contrattuale e l’ammissione

Nonostante un contratto lungo che lega Thuram all’Inter fino al giugno 2028, il suo futuro appare tutt’altro che definito. La presenza di una clausola rescissoria di 85 milioni di euro potrebbe aprire le porte a un addio, anche se il giocatore ha espresso la volontà di non lasciare il club sfruttando unilateralmente tale clausola. La sua intenzione di prendere decisioni di comune accordo con la società dimostra la presenza di un dialogo aperto, ma le leggi del mercato potrebbero scrivere scenari differenti.

Marcus Thuram

La posizione dei nerazzurri di fronte ad una possibile offerta monstre

La posizione dell’Inter si mantiene pragmatica di fronte alle dinamiche del mercato. Conscia del valore e dell’importanza del giocatore, la società non chiude le porte a una sua possibile cessione in presenza di un’offerta irrinunciabile, soprattutto considerando l’affare economico già vantaggioso rappresentato dal suo acquisto a parametro zero. Inter Live suggerisce che anche una proposta inferiore alla clausola rescissoria, nell’ordine di 65-70 milioni di euro, potrebbe essere valutata favorevolmente, tenuto conto delle significative plusvalenze generate e dell’ingaggio del giocatore.

Scenari futuri

Mentre il futuro di Thuram all’Inter rimane incerto, non si esclude la possibilità di un rinnovo contrattuale che potrebbe estendersi fino al giugno 2029. Tuttavia, anche un nuovo accordo non blinderebbe definitivamente il giocatore, lasciando comunque aperta la possibilità di un trasferimento in presenza di offerte considerevoli.

