L’intuizione dell’Inter di schierarlo come prima punta sta elevando Marcus Thuram tra i top anche con la Francia: Deschamps ringrazia Inzaghi

La crescita avuta da Marcus Thuram da quando è arrivato all’Inter è evidente e sotto gli occhi di tutti. Finora ha collezionato 5 gol, cinque assist e 3 rigori procurati. L’intuizione dei nerazzurri (dirigenti prima, allenatore poi) di schierarlo come centravanti sta ripagando e a beneficiarne è anche la Francia.

Tuttosport analizza la crescita dell’attaccante in un ruolo quasi inedito per lui. Prima di vestire la maglia nerazzurra, Tikus non era mai riuscito ad incidere con la propria Nazionale. A settembre è arrivata la sua prima rete e contro Gibilterra si è ripetuto. Deschamps può ringraziare Inzaghi per avergli consegnato un degno sostituto di Giroud. Il tecnico interista, intanto, spera che il ragazzo possa essere risparmiato nel match di domani contro la Grecia.

