Didier Deschamps, Ct della Francia, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match con la sua nazionale e ha elogiato Thuram

Didier Deschamps, Ct della Francia, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match con la sua nazionale e ha elogiato Thuram. Le sue dichiarazioni:

THURAM – «Gioca in un sistema particolare all’Inter, gli si addice. Ha questa capacità di vedere gli spazi e fare un grosso sforzo perché è generoso. È più efficiente, può aumentare ancora in questa efficienza ma fa parte della sua crescita, è un giocatore giovane. È in fiducia».

L’articolo Thuram, gli elogi di Deschamps: «Può crescere ancora» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG