Thuram Milan: cosa sta cambiando nella scelta del futuro del francese. La situazione legata all’incertezza dell’attaccante

Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, Thuram non ha ancora preso una decisione definitiva e il Milan resta ottimista. Ottimismo dato anche dalla scelta del PSG di ingaggiare Luis Enrique, con il tecnico spagnolo che preferisce optare su profili come Kolo Muani, Osimhen e Harry Kane.

Inoltre, secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, i rossoneri hanno fatto tutto il possibile in questi giorni per convincere il calciatore a trasferirsi in Italia.

