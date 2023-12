Thuram non è lo stesso senza Lautaro: zero gol in 337 minuti senza l’argentino. Col Genoa proverà a rompere il tabù

Protagonista assoluto di questa prima parte di stagione all’Inter, Marcus Thuram sarà chiamato a portare sulle proprie spalle il peso dell’attacco della squadra di Simone Inzaghi anche contro il Genoa. I suoi numeri realizzativi senza Lautaro non sorridono al francese.

Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, sono 337 i minuti senza gol per il francese senza l’argentino. L’ex Mönchengladbach è fermo a zero reti senza il proprio partner d’attacco principale. Nel prossimo match in campionato contro il Genoa toccherà di nuovo a lui insieme ad Arnautovic: per il numero 9 l’occasione di sfatare il tabù.

