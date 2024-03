Thuram perde il posto da titolare col Napoli? Salgono le sue quotazioni in vista del big match di questa sera a San Siro

Secondo La Gazzetta dello Sport Marcus Thuram potrebbe anche non giocare titolare questa sera a San Siro in Inter-Napoli.

Sono in risalita infatti le quotazioni di Alexis Sanchez per far coppia con Lautaro Martinez.

L’articolo Thuram perde il posto da titolare col Napoli? Salgono le sue quotazioni proviene da Inter News 24.

