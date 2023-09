Tiago Djalo non è mai uscito dai radar dell’Inter per la difesa: i nerazzurri fiutano il colpo a parametro zero. I dettagli

Tiago Djalo, obiettivo del calciomercato Inter per la difesa, non è mai uscito definitivamente dai radar dei nerazzurri. La nuova idea del club di Viale della Liberazione è quella di poter prendere il difensore portoghese a parametro zero.

Come riferisce Tuttosport, le porte dei nerazzurri per il centrale del Lille sono rimaste ancora aperte, nonostante il calciatore abbia subito la rottura del crociato e non metta piede in campo dallo scorso marzo. Ausilio è pronto ad inviare i propri osservatori quando il giocatore tornerà a disposizione e pensa anche alla possibilità di anticipare il colpo a gennaio, pagando il Lille.

