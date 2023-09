Il capitano dell’Inter, Lautaro Martinez, manda un messaggio sui propri social dopo la vittoria con la sua Argentina

Attraverso il proprio profilo Instagram, Lautaro Martinez manda un messaggio dopo la vittoria ottenuta con la sua Argentina per 1 a 0 contro l’Ecuador. Il centravanti dell’Inter è rimasto in campo per 75 minuti ed ha colpito un palo.

Il Toro scrive: «L’inizio di nuovi obiettivi.

Felice di iniziare vincendo questi playoff.

Lavorando sempre duro e positivo, grazie alle persone che tirano avanti #VamosSeleccion».

L’articolo Lautaro dopo la vittoria con l’Argentina: «L’inizio di nuovi obiettivi» – FOTO proviene da Inter News 24.

